İstanbullular trafikte kaldı! Yağmurun etkisiyle yoğunluk her geçen saniye artıyor - Son Dakika

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Eşi pideciye kaçtığı için kendini yerlere atan adam intihar etti

D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 76 olarak ölçümlendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

TRAFİK ERKEN SAATLERDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

KADIKÖY İSTİKAMETİNDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR DURAKLARA SIĞINDI

Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

YOĞUNLUK YÜZDE 76'A ÇIKTI

Öte yandan İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.30 itibariyle yüzde 76 olarak ölçümlendi.