İstanbulspor 2'nci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbulspor 2'nci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

İstanbulspor 2'nci yarı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı.

İstanbulspor 2'nci yarı hazırlıklarına başladı, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Teknik direktörlük görevine yeniden Fatih Tekke'yi getiren İstanbul ekibi, Antalya'da yapılan kamp ile ikinci yarı hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin konuşması ile başlayan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Çalışma daha sonra topla çalışmalar ve taktik idmanla devam etti. İstanbulspor, ikinci yarı hazırlıklarını 12 Ocak'a Antalya'da sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan detaylar

Fatih Tekke'den detaylar


Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Fatih Tekke, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:32 Kaynak: DHA
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