İstanbulspor'da transfer
49 dakika önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Giresunspor'dan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kağan Miray Bağış'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:56 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor
, Giresunspor
'dan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kağan Miray Bağış'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı ekip, transferi twitter hesabından, "Ailemize hoş geldin Kağan Miray Bağış." mesajıyla duyurdu.
Yaklaşık bir ay önce sözlenen oyuncu Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı
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