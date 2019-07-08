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İstanbulspor'da transfer

49 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Giresunspor'dan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kağan Miray Bağış'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.

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Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Giresunspor'dan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kağan Miray Bağış'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı ekip, transferi twitter hesabından, "Ailemize hoş geldin Kağan Miray Bağış." mesajıyla duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:56 Kaynak: AA
İstanbulspor, Giresunspor, Spor
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