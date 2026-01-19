İstanbulspor - Keçiörengücü 2-2 Beraberlik

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Kurtuluş Aslan
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 61 Ömer Faruk Duymaz), Sambissa (Dk. 79 Yunus Bahadır), Loshaj, Mamadou (Dk. 90+3 Cham), Emir Kaan Gültekin (Dk. 79 Krstovski)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 76 Erkam Develi), Roshi, Fernandes (Dk. 76 Ali Akman), Ezeh, Diouf
Goller: Dk. 29 Sambissa, Dk. 47 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 34 İshak Karaoğul, Dk. 45+2 Wellington (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 6 İbrahim Akdağ, Dk. 64 Hüseyin Bulut, Dk. 72 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 25 Yusuf Ali Özer, Dk. 73 Duran Şahin (İstanbulspor)
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 2-2 berabere kaldı.
