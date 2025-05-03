İşte 18 gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder'in ölüm nedeni - Son Dakika
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İşte 18 gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder'in ölüm nedeni

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Hastane tarafından yapılan açıklamada 18 gündür yoğun bakımda tutulan Önder'in ölüm nedeni olarak çoklu organ yetmezliği gösterildi.

03.05.2025 16:31  Güncelleme: 16:42
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Sayın Süm Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damara bypass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır.

ÖLÜM NEDENİ: ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisine rağmen 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10 'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

BAKAN MEMİŞOĞLU: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası bir açıklama da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte 18 gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder\'in ölüm nedeni

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Son Dakika Gündem İşte 18 gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder'in ölüm nedeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Ahmet Bayram:
    ateşi bol olsun inşallah 84 321 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    İnşallah adamın ardindan oy siyasetine girismezler. ender görülen düzgün siyasetçilerden di. Allah rahmet eylesin 181 39 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    Terör örgütü temsilcilerinden rahmet okuyanlar şehitlerimizin hesabını nasıl verecekler. 84 131 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    şehitler ölmez vatan bölünmez 81 95 Yanıtla
  • yakup443447:
    Allah rahmet eylesin... iyi veya kötülüğünü Allah bilir onunla Allah arasında lütfen yorum yapıyorsunuz ölümlü dünya her canlı bir gün ölümü tadacaktır yorum yaparken dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ailesi sevdikleri var 150 16 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu:
    güle güle barış güvercini 112 40 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Yanlış açıklama binlerce masumun kani ellerinde olmasada zihinlerindeydi çok ah aldılar ondandir 47 92 Yanıtla
  • subutay baybars:
    Allah rahmet etsin güzel adam 100 33 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Allah rahmet eylesin 88 23 Yanıtla
  • busryrk:
    normal . ar damarı eksikti… 21 60 Yanıtla
  • Sk 06:
    darısı demlenen tiplerin başına 18 35 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    bir ülkücü olarak çok üzüldüm çok mert dobra bir adamdı Allah rahmet eylesin ...mekanı cennet olsun tek derdi barış olsun istedi 41 10 Yanıtla
  • meryemabu:
    ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN 36 12 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    diğerlerinden farklıydı 20 12 Yanıtla
  • KADİR BEBEK:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Barış elçisiydi Savaş çığlıkları atanlar savaşlarında boğulurlar inşallah 20 7 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    her canlı ölümü tadacaktır artık hesab zamanı geldi onca masumun kanı elinizde duruyor artık hesabı allaha vereceksiniz 10 13 Yanıtla
  • Kalemdar:
    En'âm Sûresi : 27 “Ateşin karşısında durdurulup da, "Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve mü'minlerden olsak" dedikleri vakit (hallerini) bir görsen!” 18 3 Yanıtla
  • nfb8kppmp8:
    ülkemiz bir pislikten daha kurtuldu. darısı inşlh diğer pisliklere tez zamanda. 5 15 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ışıklar içinde uyu güzel insan . 10 7 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    18 gun once olduydü 14 3 Yanıtla
  • Can Dezen:
    mekani cennet olsun bariş elçisi galiba zehirledir 7 4 Yanıtla
  • Nazim Akkuş:
    bu olumsuz yorum yazanlar ölenin arkasında rahmet okunur şayet Müslümanım diyorsanız amaaa adamın kimseye art niyeti yoktu sanat i bir kisiydi hemde mükemmel biriydi art niyetliler ala sizide erkenden onun yanına yatirsinki helalesesiniz amin 3 2 Yanıtla
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