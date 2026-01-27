İSTE'den Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İSTE'den Yılın Kareleri Oylaması

İSTE\'den Yılın Kareleri Oylaması
27.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun Teknik Üniversitesi, AA'nın fotoğraf yarışmasında tercihlerini belirledi.

Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) İskenderun Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü'nde görevli akademisyenler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Saibe Pala ve Öğretim Görevlisi Mehmet Kartal Bilen, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Pala, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Kulak bozan" adlı karesine oy veren Pala, "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı eserlerini tercih etti.

Oylamayı değerlendiren Pala, fotoğrafları seçerken karar vermekte zorlandığını belirterek, "Fotoğraf sadece estetik bir üretim değil olayın kanıtı, derinden etkileyen bir hikayenin ürünüdür." dedi.

Öğretim Görevlisi Mehmet Kartal Bilen ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber"de Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" adlı karesini oylayan Bilen, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Pedro Pascual'ın "Beyhude", "Günlük Hayat"ta Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı fotoğrafından yana tercihini kullandı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

İskenderun, Güncel, Kültür, Medya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTE'den Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:03:44. #7.11#
SON DAKİKA: İSTE'den Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.