İşte gerçek sevgi! Köpek, ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor - Son Dakika

Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesinde kronik rahatsızlıkları bulunan Ömer Güven, 29 Ekim'de vefat etti. Güven'in 11 yıl önce sahiplendiği Alman çoban köpeği 'Fero', her gün mezara giderek sahibinin başında bekliyor.

FOTOĞRAF GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Mezarın üzerinde yatan köpek, görenleri duygulandırıyor. Güven'in yakınları sevimli köpeğin bir an olsun mezardan ayrılmadığını, saatlerce beklediğini belirtiyor. Sosyal medyada paylaşılan köpeğin fotoğrafları ilgi görüyor.