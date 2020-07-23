İşte Venedik seçkisindeki filmler - Son Dakika

İşte Venedik seçkisindeki filmler

2 ile 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Konglu yönetmen Ann Hui ve başarılı oyuncu Tilda Swinton'a verilecek.

İşte Venedik seçkisindeki filmler, System.String[]

2 ile 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Konglu yönetmen Ann Hui ve başarılı oyuncu Tilda Swinton'a verilecek.

Festivalin Venedik Klasikleri adlı seçkisinde yer alan filmler, ilk olarak 25-31 Ağustos tarihleri arasında İtalya'nın Bolonya kentinde düzenlenecek Cinema Ritrovato Festivali'nde gösterilecek, daha sonraki aylarda festival bünyesinde izleyici karşısına çıkacak.

İşte Venedik Klasikleri 2020 seçkisinde yer alan filmler:

Cronaca di un amore – Michelangelo Antonioni (1950)

Claudine – John Berry (1974)

Den Muso – Souleymane Cissé (1975)

Utószezon – Zoltán Fábri (1967)

Sedotta e abbandonata – Pietro Germi (1964)

La última cena – Tomás Gutiérrez Alea (1976)

Fukushü suru wa ware ni ari – Shohei Imamura (1979)

Muhomatsu no issho – Hiroshi Inagaki (1943)

You Only Live Once – Fritz Lang (1937)

Serpico – Sidney Lumet (1973)

Le cercle rouge – Jean-Pierre Melville (1970)

Neokonchennaya pyesa dlya mekhanicheskogo pianino – Nikita Mihalkov (1977)

GoodfellasMartin Scorsese (1990)

tilda swinton, Venedik, Eylül, Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:49 

Son Dakika Magazin İşte Venedik seçkisindeki filmler - Son Dakika Magazin
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