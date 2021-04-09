İstek Vakfı'nda cinsel istismar davasında sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

İstek Vakfı'nda cinsel istismar davasında sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi

09.04.2021 20:40

İstek Vakfı'nda cinsel istismar davasında sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi Kartal'da bulunan İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda 2017 yılında 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yüzme öğretmeninin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

İstek Vakfı'nda cinsel istismar davasında sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Kartal'da bulunan İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda 2017 yılında 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yüzme öğretmeninin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 yaşındaki mağdurun yaşı göz önüne alındığında yaşamadığı bir olayı hiç yoktan uydurmasının mümkün olmadığı belirtilerek, sanığın "küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "küçük çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 30 yıla kadar hapsi istendi.

Kartal'da faaliyet gösteren İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda 2017 yılında 5 yaşındaki kız çocuğu S.A.A.'ya yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen yüzme öğretmeni S.A.'nın 17 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık S.A. ve avukatları katılırken, mağdur çocuğun ailesi ve avukatları da salonda hazır bulundu. Kadın ve Demokrasi Derneği avukatları da duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz alan katılan avukatı, "Cinsel istismar bulgusu olduğuna dair uzman raporları vardır. Bunun dışında mağdurun beyanlarını doğrulayan ve destekleyen tanık beyanları vardır. Sanığın beyanları çelişkilidir. Kuvvetli suç şüphesi, müspet suçun katalog suçlardan olması, delillerin karartılması ihtimalinin bulunması gözetilerek sanığın tutuklanmasını talep ederiz" dedi.

Söz alan sanık avukatı da, "Bizde araştırılması gereken bir husus kalmamıştır. Deliller toplanmıştır. Dosya tekemmül etmiştir. Esas hakkındaki mütalaasını sunmak üzere dosya iddia makamına tevdi edilsin" diyerek sanığın tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verilmesini istedi.

Savcı 30 yıla kadar hapsini istedi

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın suç tarihinde Kartal İstek Vakfı Özel Uluğ Bey Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olduğu, mağdurun ise okulun anaokuluna devam ettiği, sanığın yüzme derslerine girdiği, sanığın suç tarihinde mağduru uyku odasına getirdiği, burada cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı. Bu olaylar sonrasında mağdurda psikolojik olarak değişimler yaşandığı ve bunun ailesi ile bazı öğretmenleri tarafından gözlemlendiği belirtildi.

"Çocuğun böyle bir olayı uydurması mümkün değildir"

Mütalaada bu tür suçların gizli olarak işlendiği, büyük bir kısmında delil elde etme imkanının bulunmadığı ve çoğunlukla mağdur beyanı dışında delil bulunamadığı, mağdurun ısrarla 2 öğretmeninden bahisle kendisine kötülük yaptıklarını söylediği, mağdurun yaşı göz önüne alındığında yaşamadığı bir olayı hiç yoktan uydurmasının mümkün görünmediği, yine yaşına göre sebepsiz yere birini suçlama bilincinin de olmayacağı kaydedildi. Savcı, sanığın "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "12 yaşından küçük çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 30 yıla kadar hapsini istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanı sorulan sanık S.A. ise, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben basit bir beden eğitimi öğretmeniyim. Çocukla herhangi bir yerde yalnız kalmam gibi bir durum söz konusu değildir. Mağdura dokunmayı bırakın onun yanından bile geçmedim. Sadece yoklamalarda bir kez dersime girdiğini gördüm ve bunu beyan ettim. Bir sürü öğrencim ve kendi evladım vardır. Uyku odasına kesinlikle gitmedim" diyerek suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanda bulunması için süre verdi. Katılanların ve avukatlarının sanığın tutuklanmasına yönelik taleplerini reddeden ve sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

"Sanığın en ağır ve indirimsiz cezaya çarptırılmasını istiyoruz"

Duruşma sonrası adliye önünde Kadın ve Demokrasi Derneği adına açıklama yapan avukat Berivan Koca, "Bizler KADEM olarak dosyanın geldiği aşama, mağdur ve tanık beyanları ile adli tıp raporları doğrultusunda 4 yıldır süren davanın bir an önce sonuca bağlanmasını istiyoruz. Mahkemenin sanığı en ağır ve indirimsiz cezaya çarptırması gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarda önemli psikolojik, davranışsal, sosyal ve bilişsel sorunlara yol açan cinsel istismarın önlenmesi için KADEM olarak verdiğimiz mücadelede kamuoyunu da mağdur çocuğun ve ailesinin yanında olmaya davet ediyoruz" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal'da İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda yüzme öğretmeni olan S.A.'nın öğrencisi olan S.A.A.'ya 2017 yılı ekim ayında öğretmen-öğrenci ilişkisini aşacak nitelikte yakınlaştığı anlatıldı. Mağdur S.A.A.'yı diğer çocuklardan ayırarak uyku odasına götürdüğü, mağduru uyku odasında alıkoyduğu ve mağdura yönelik cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. İddianamede, tanık beyanları ve adli tıptan gelen fiziki ve psikolojik inceleme sonuçlarına göre doğrudan doğruya mağdurun cinsel istismara uğradığına dair tıbben kesin bir karara varılmadığı kaydedildi. Mağdura konuya ilişkin sorular sorulduğunda ve anlatımlarında çizimlerle cinsel bölgeleri gösterebildiği, sanığın resmini çizerken yüzünü karanlık çizdiği, geceleri ağlayarak kalktığı, duş aldırırken soyunmaya direndiği şeklinde tepkiler verdiği vurgulandı. Sanık S.A.'nın "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "12 yaşından küçük çocuğu hürriyetinden yoksun kılınması" suçlarından 9 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

İstek Vakfı'nda cinsel istismar davasında sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi
İstek Vakfı'nda cinsel istismar davasında sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi
İstek Vakfı'nda cinsel istismar davasında sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi
İstek Vakfı'nda cinsel istismar davasında sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Uluğbey, Savcı, Yüzme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstek Vakfı'nda cinsel istismar davasında sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti ABD Ulusal İstihbarat raporu yayınlandı: Avrupa'nın en kabalık şehri İstanbul olacak ABD Ulusal İstihbarat raporu yayınlandı: Avrupa'nın en kabalık şehri İstanbul olacak Düzce TEM Otoyolu'nda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı Düzce TEM Otoyolu'nda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi: Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum, bize şanslı geliyor Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi: Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum, bize şanslı geliyor         
21:23
Son Dakika: Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi         
20:22
Ortalığı karıştıracak Belhanda iddiası! Beşiktaş, Faslı futbolcu için harekete geçti Ortalığı karıştıracak Belhanda iddiası! Beşiktaş, Faslı futbolcu için harekete geçti         
19:43
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın         
19:25
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü         
18:15
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı         
15:35
"Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi         
14:32
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor         
14:15
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı         
10:10
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 21:49:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstek Vakfı'nda cinsel istismar davasında sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei