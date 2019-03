İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1

STAT: Kadir Has



HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Mustafa Sönmez (xx)



İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxxx) - Lopes (xxx), Kana-Bıyık (xx) (Dk. 37 Levent xx), Kucher (xxx), Sapunaru (xxx), Hasan Hüseyin (xxx), Varela (xxx) (Dk. 66 Atilla xx), Şamil (xxx), Chery (xx) (Dk. 82 Gyan x), Umut (xxx), Kravets (xxx)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xx) - Attamah (xx) (Dk. 80 Elia (x), Mossoro (xx) (Dk. 60 Napoleoni xx), Kudriashov (xx), Gökhan İnler (xx), Visca (xx), Arda Turan (xx) (Dk. 60 Adebayor xx), İrfan Can (xx), Mahmut (xx), Robinho (xx), Caicara (xx)



GOLLER: Dk. 21 Şamil (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Dk. 90+5 (P) Adebayor (Medipol Başakşehir)



SARI KARTLAR: Umut, Lopes, Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Mahmut (Medipol Başakşehir)



Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.



9'uncu dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı köşe atışında ceza alanında topla buluşan Gökhan İnler'in yakın mesafeden vuruşunu kaleci Lung kurtardı.



15'inci dakikada Edin Visca'nın pasına sert vuruş yapan Gökhan İnler'in şutu farklı şekilde auta gitti.



21'inci dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe atışında Kravets'in kafa şutu direğe çarptı. Daha sonra top çizgi üzerinde kaldı. Mert Günok topu kontrol etmeye çalışırken, boşta kalan topa Şamil vurdu ve top ağlara gitti. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu golü vermedi, daha sonra VAR'a başvurdu. Uğurlu, izlediği görüntüler sonrasında golü verdi: 1-0.



35'inci dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşuna sert bir şekilde kafa vuran Arda'nın şutunu kaleci Lung kornere çeldi.



45'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasına hareketlenen Visca'nın yakın mesafeden şutunu kaleci Lung kurtardı, boşta kalan topu defans uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk 45 dakikası İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



49'uncu dakikada İrfan Can'ın ceza alanına ortasına kötü vuruş yapan Visca'nın şutu auta gitti.



57'nci dakikada gelişen Kayserispor atağında Hasan Hüseyin'in ceza alanına attığı topla buluşan Umut'un pasına sert vuran Kravets'in şutu auta gitti.



65'inci dakikada defanstan seken topu önünde bulan Visca'nın şutu auta gitti.



73'üncü dakikada Robinho'nun defans arkasına attığı şık pasa sert vuran Visca'nın şutunu kaleci Lung kurtardı.



74'üncü dakikada ceza alanı dışından sert vuran Gökhan İnler'in şutu üst direğe çarptı.



76'ncı dakikada Visca'nın ceza alanından çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.



77'nci dakika İrfan Can Kahveci'nin ceza alanına yaptığı ortayı önünde bulan Napoleoni'nin şutunu kaleci Lung ayaklarıyla kurtardı.



90'ıncı dakikada Kravets'in pasıyla net pozisyona giren Umut Bulut'un şutu az farkla auta gitti.



90+1'inci dakikada Robinho'nun ceza alanına attığı topla buluşan Elia'nın şutu auta gitti.



90+2'nci dakikada Kravets'in pasını önünde bulan Umut'un şutunu kaleci Mert kurtardı.



90+5'inci dakikada Medipol Başakşehir atağında, Caicara'nın ortası Sapunaru'nun eline çarptı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR sisteminin uyarısı ile pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Adebayor penaltıyı gole çevirdi: 1-1.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.





