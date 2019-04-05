İstiklal Caddesi
'ndeki patlama davasında 2 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet
İSTANBUL - Beyoğlu
İstiklal Caddesi'nde 2016 yılında gerçekleşen canlı bombalı saldırıya ilişkin davada 2 sanık 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 19 Mart 2016 yılında Mehmet Öztürk
'ün kendini canlı bomba olarak patlatması sonucu yabancı uyruklu Simha Simon Damri, Alireza Razmkhah, Yonatan Suher, Abvraham Godman'ın hayatını kaybettiği 44 kişinin de yaralanmasına ilişkin dava dosyası karara bağlandı. İstanbul
23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hüseyin Kaya
, İbrahim Gürler
ve Ercan Çapkın hazır bulunurken tutuklu sanık Mehmet Mustafa
Çevik mazeret bildirerek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi sistemi ile duruşmaya katıldı. Duruşmaya taraf avukatları da hazır bulundu.
Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme sanıkların savunmalarını dinlendi. Savunmalarını yapan tutuklu sanıklar tam olarak ne ile suçlandıklarını anlamadıklarını söyleyerek beraatlarını talep ettiler.
2 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet
Sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın 'tasarlayarak ve bombalama suretiyle kasten adam öldürme' suçundan ise ayrı ayrı 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Mahkeme heyeti sanık Ercan Çapkın hakkında 6136 sayılı yasaya (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun) muhalefet suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis ve 60 gün adli para cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Örgüt üyeliğinden 2 sanığa 15'er yıl hapis
Mahkeme tutuklu sanıklar Mehmet Mustafa Çevik
ve İbrahim Gürler hakkında ise 'suç işlemek amacıyla silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verildi. Sanıkların eyleminin terör suçu olması nedeniyle ceza arttırılarak 15 yıla yükseltildi. Mahkeme heyeti sanık Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanık Erkan Çapkın hakkında ise üzerine atılı suçlar sabit olmadığından beraatına karar verildi.