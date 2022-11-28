İstiklal Caddesi saldırısının kilit ismine ilişkin yeni ayrıntı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi saldırısının kilit ismine ilişkin yeni ayrıntı

28.11.2022 21:09
İstiklal Caddesi saldırısının kilit ismine ilişkin yeni ayrıntı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım tarihinde meydana gelen terör saldırısının kilit isimlerinden firari PKK/YPG üyesi Bilal Hassan'ın örgütü simgeleyen kamuflaşlı fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım tarihinde meydana gelen terör saldırısının kilit isimlerinden firari PKK/ YPG üyesi Bilal Hassan'ın örgütü simgeleyen kamuflaşlı fotoğrafları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 13 Kasım Pazar günü Beyoğlu'nun en işlek caddelerinden İstiklal Caddesi'nde bölücü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye bağlı bir hücre tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırının faili Suriye uyruklu PKK/PYD üyesi Ahlam Al Bashir'in de aralarında olduğu 24 hücre üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Kanlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın firari üyesi PKK/PYD mensubu Bilal Hassan'a ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Bombayı İstiklal Caddesine götüren Al Bashir adlı kadın terörist ile "Karı-Koca" kılığında beraber Türkiye'ye geçen hücre üyesi Bilal Hassan'ın, PYD/YPG'yi simgeleyen flama ve amblemlerin önünde örgüte ait kamuflaşlı fotoğrafı ortaya çıktı. PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü saflarında faaliyet gösteren ve Ayn Al Arap'da (Kobani) bulunduğu öğrenilen teröristin, örgütün talimatı ile bu saldırıyı planladığı anlaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstiklal Caddesi, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesi saldırısının kilit ismine ilişkin yeni ayrıntı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi saldırısının kilit ismine ilişkin yeni ayrıntı - Son Dakika
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