İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyet Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tevfik Sütçü, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, edebi kişiliği, İstiklal Marşı'nın hazırlanışı ve ortaya çıkışıyla ilgili konuşma yaptı.


İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla il genelinde düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrencilerin İstiklal Marşı'nı seslendirmesi salondakilerden büyük alkış aldı.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Namık Kemal Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi

Son Dakika Haberleri
18:38 Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle WTO Bakanlar Konferansı iptal edildi
18:36 Samsun Valisi Osman Kaymak: "Kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok"
18:36 Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin dava
18:35 - Resulayn'daki saldırıda 1 asker şehit oldu
18:35 Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:39:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]