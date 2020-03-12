İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyet Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tevfik Sütçü, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, edebi kişiliği, İstiklal Marşı'nın hazırlanışı ve ortaya çıkışıyla ilgili konuşma yaptı.



İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla il genelinde düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrencilerin İstiklal Marşı'nı seslendirmesi salondakilerden büyük alkış aldı.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.