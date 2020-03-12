İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Elazığ'da tören

düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

Programda, öğrenciler Kurtuluş Savaşı ve Mehmet Akif Ersoy'u konu alan şiirler okudu.

Meriç Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Akan Cevher, burada yaptığı konuşmada, milletlerin var olma kimliklerini yansıtan kendilerini gelecek kuşaklara aktarmak için marşlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ülkenin sıkıntılı süreçlerde geçerken İstiklal Marşı'nın yazıldığını aktaran Cevher, şöyle devam etti:

"Milletimizin var olma mücadelesini verdiği yıllarda tüm değerlerimizi yansıtan ulusal bir marşa ihtiyaç duyulduğu gerekçesi ile Maarif vekaleti 1921 yılının başlarında bir şiir yarışması düzenlemiş ve yarışmayı kazanacak şaire para ödülü vereceğini belirtmiştir. Para ödülünü kabul etmeyen istemeyen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy yakın bir arkadaşının ısrarı üzerine kahraman ordumuza başlığını taşıyan şiiri ile yarışmaya başvurmuştur. Bu şiiri safahat adlı eserine almayan ve para ödülünü de ordumuza bağışlayan milli şairimiz Mehmet Akif bu tavrı ile ne denli yüce bir ruha sahip olduğunu da ortaya koymuştur."

Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtük'ün de katıldığı tören, kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.