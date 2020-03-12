İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Karabük'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Karabük'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler tarafından oratoryo, marş eşliğinde bayrak gösterisi, ney eşliğinde şiir sunumu ve "İstiklal Marşımızın Yazılış Hikayesi" piyesi sergilendi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri kutlayarak onlara çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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