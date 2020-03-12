İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Lise öğrencileri tarafından hazırlanan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler, türkü ve maniler seslendirildi. Oratoryo ve İdlib şehitleri sinevizyon gösterisinin ardından İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile "Hak'kın sesi Mehmet Akif" temalı deneme yarışmasında dereceye giren öğretmenlere hediyeleri verildi.

Programa, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, Emniyet Müdürü Salih Erdem, Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, kurum müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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