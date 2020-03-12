İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

7 saat önce

Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle video çekimi gerçekleştirildi.

Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle video çekimi gerçekleştirildi.

Videoda, ilçe belediyesindeki Temizlik İşleri, Fen İşleri, Mali Hizmetler, Muhasebe, Kültür Sosyal İşler, Yazişleri, İmar ve Şehircilik, Kaplıca İşletme ve İştirakler, İtfaiye, Zabıta, Sanjet A.Ş, Belediye Su Otobüs İşletmesi (BESOM) ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İstiklal Marşı'nın on kıtasını söyledi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, hazırlanan videodan dolayı belediye personelini tebrik etti.

Türk milletinin bağımsızlık destanı olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünü kutlayan Çöl, şunları kaydetti:

"Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlığa yakından tanıklık eden ve bu zaferi İstiklal Marşı'na nakşeden Mehmet Akif Ersoy, vatanını en iyi şekilde anlatan ve yeri doldurulamayan bir kalem olarak adını tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımız, kabulünden sonra da yurdun dört bir yanına yayılarak, en zor ve çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur."

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Mehmet Akif Ersoy, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:41 Kaynak: AA
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