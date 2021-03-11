İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zeybek, mesajında, milletin özgürlük savaşında, milli ruhun uyanmasında ve bağımsızlık mücadelesine dönüşmesinde, İstiklal Marşı'nın çok büyük katkısının olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın bağımsızlık, özgürlük ve hakkaniyet ışığı ile milletin yolunu aydınlatmaya devam edeceğini ifade eden Zeybek, şöyle devam etti:

"Milli mücadele döneminde; ülkenin kırık dökük her köşesinde dalga dalga yankılanan, milli azmi ve imanı şahlandıran, milletimizin özgürlük umudunu yeşerterek ilham kaynağımız haline gelen İstiklal Marşı, aynı misyonu bugün de sürdürmektedir. Kurtuluş Savaşı, tüm milletin genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle kenetlenerek, omuz omuza yazdığı büyük bir kahramanlık destanı olarak tarihimizdeki saygın yerini almıştır. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine, Türk ulusunun bağımsızlığa, hakka ve yurduna bağlılığını dile getirerek Türk milletinin sesi olmuştur. Türk milletinin yüceliğini ve bayrağımızın kutsallığını en güzel duygularla anlatan İstiklal Marşı adeta geçmişimizin aynası, geleceğimize de ışık tutan bir yol göstericimizdir. Bu duygularla İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünü kutluyorum."