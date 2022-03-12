İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

12.03.2022 13:56
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Güneş, milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar, kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetler olduğunu, genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve milli şuuru ayakta tutabilmek için bunları hatırlamaları gerektiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un belgesel gösterimiyle devam eden program, Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirlerin okunmasının ardından öğrencilerin tiyatro, şarkı ve oyun sunumlarıyla devam etti.

Aksaray'da düzenlenen İstiklal Marşını Ezberden Güzel Okuma yarışmasında 1. Olan Kanber Gülizar Demir İlkokulu öğrencisi Hülya Bilekyiğit'in İstiklal Marşını okuduğu program, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Baro Başkanı Ferik Köse, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, birim amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aydoğdu, milletvekili Cengiz Aydoğdu ile diğer katılımcılar, anma programını hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Yunus Emre, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı - Son Dakika


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