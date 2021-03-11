İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü Kahire'de kutlandı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü Kahire'de kutlandı

11.03.2021 21:31
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü Kahire'de kutlandı, System.String[]

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde tören düzenlendi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki tören bir dakikalık saygı duruşunun ardından, hayatının bir kısmını Mısır'da geçiren milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Enstitü Müdürü Emin Boyraz, açılış konuşmasında, Çanakkale Savaşı'nda sadece Anadolu'nun kahraman evlatlarının değil Arap coğrafyasından Balkanlara kadar birçok ulusun evlatlarının birlikte savaştığını ve şehit düştüğünü ifade etti.

Boyraz, "Bugün bile Çanakkale şehitlerinin torunları zaferin yıl dönümlerinde onlarca ülkeden Çanakkale'ye gelip atalarını Türk milleti ile birlikte yad ediyorlar." dedi.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur da konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisinin altını çizdi.

Eruygur, "Çanakkale Zaferi bağımsızlık irademizi, buna olan inancı ve o dönemde yenilmez olduğu düşünülen büyük güçlerin durdurulabileceğini ortaya koymuş, Atatürk liderliğinde Türk milletinin İstiklal Marşı ile ifade edilerek bugünlere de taşınan ruh haliyle Kurtuluş Savaşı'ndan başarılı çıkmasının ateşini yakmıştır." ifadelerini kullandı.

Program için Kahire'ye görüntülü mesaj gönderen Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Doğan, Büyük Millet Meclisinin Mehmet Akif'in şiirini milli marşımız olarak 100 yıl önce kabul ettiğini hatırlattı.

Doğan, "100 yıldır biz bu marşı dilimizden düşürmüyor, her fırsatta okuyoruz ve o marşta ifade edilen düşünceleri öğreniyoruz, benimsiyoruz ve bayrağımız gibi başımız üstünde taşıyoruz." dedi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünün kutlandığı ve 18 Mart Çanakkale Zaferi şehitlerinin anıldığı program, "Çanakkale Son Mektup" filminin gösterimiyle sona erdi.

Törene Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Şaban Karataş, Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) Genel Sekreteri Tamer Talantay, THY Kahire Müdürü Bilal Çelik, Ticaret Müşavirleri Mehmet Güneş ve Atilla Yenigün'ün yanı sıra Enstitü öğrencileri ve diğer davetliler katıldı.

İstiklal Marşı, Çanakkale, Kahire, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü Kahire'de kutlandı - Son Dakika


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