İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Genç Memur-Sen tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Konfederasyon Genel Merkezi'nde ilk ve ortaokul düzeyindeki "İstiklal Marşı Bir Resim Olsaydı Nasıl Çizilirdi" konulu resim yarışmasının, lise düzeyindeki "Asım'dan Akif'e Mektup" başlıklı mektup yarışmasının ve üniversite düzeyindeki "Gençliğin Kaleminden Mehmet Akif" temalı deneme yarışmasının ödül törenleri düzenlendi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "İstiklal Ruhu Kudüs Şuuru" başlıklı programda yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin gençleri ve bilgeleriyle bir arada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kapitalist, neoliberal emperyalist sömürü düzeni karşısında insanı ve emeği savunduklarını belirten Yalçın, "İnsanın ve emeğinin paranteze alındığı, bilginin, kültürün, üretim ve tüketimin ahlaktan ayrıştırıldığı, daha fazla kara odaklanıldığı düzen karşısında ahlakı savunuyoruz." dedi.

Mücadeleyi sadece sendikal alana sıkıştırmadıklarını, hayatın her alanına bu mücadeleyi taşıdıklarını vurgulayan Yalçın, " Yusuf Has Hacib'in bin yıl önce Kutadgu Bilig'de söylediği gibi 'Ömür aziz değil emek azizdir, bu emeğe sarf edilmeyen hayata yazıktır' bilinciyle mücadelemizi veriyoruz." diye konuştu.

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mustafa Başkara da 100 yıl önce adeta küllerinden doğan bir milletin destansı zaferinin yazıldığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın, cihanşümul bir medeniyetin, onurunu, sömürgeci işgalcilere karşı nasıl koruduğunun bir vesikası olduğunu söyleyen Başkara, "Mananın maddeye hüküm sürdüğü bir tasavvurla yazılmış, her bir mısrası maneviyatla yoğrulmuş olan, olağanüstü bir eserdir İstiklal Marşı." ifadesini kullandı.

Yarışmalarda ödül kazananları tebrik eden Başkara, şunları kaydetti:

"Bu yarışmalar vesilesiyle, genç nesillerde istiklal ruhunu diri tutma ahdimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün her üç aşamada da dereceye girerek ödül kazanan kıymetli kardeşlerimizi burada ağırlamanın gururunu yaşamaktayız. Onlarca eser arasından dereceye girerek ödül almaya hak kazanan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bugün alacakları ödüllerin istiklal ruhu ile geleceği inşa etmelerinde özgüvenlerinin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından yarışmada derece alanlara ödülleri takdim edildi.

Törende, ilk ve ortaokul düzeyinde birincilik ödülü Naz Peri İrem Kurt'a, lise düzeyinde birincilik ödülü İbrahim Çelik'e, üniversite düzeyinde birincilik ödülü ise Fatmanur Öztürk'e verildi.

Ayrıca törende, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteklediği Kudüs Akademisi'nde başarılı olan 50 öğrenci, sertifikalarını alıp, ödül olarak Kudüs'e gitmeye hak kazandı.