Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Murat mesajında, İstiklal Marşı'nın vatanın dört bir tarafının işgal edildiği ve bütün ümitlerin neredeyse tükendiği bir dönemde millete cesaret kaynağı, milletin adeta yeniden doğuşunun, şahlanışının bir nişanesi olduğunu belirtti.

Ersoy'un yazdığı mısralarla Türk milletinin tarihten aldığı gücü bundan sonra da devam ettireceğini ve hiçbir zaman başka milletlerin boyunduruğu altında olamayacağını en içten duygularla ifade ettiğini kaydeden Murat, mesajında şunlara yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'nın bu çetin döneminde tarifi imkansız çileler çekilmiş, Türk toplumu dünyada varlığını devam ettirmek adına hayatın acımazlığını bütün çıplaklığıyla yaşamıştır. Öyle ki çekilen bu sıkıntıları ifade etmek adına Mehmet Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' diyerek Kurtuluş Savaşı'yla yapılan mücadelenin büyüklüğünü ve zorluğunu ifade etmiştir. Bu vesile ile İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadelenin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk ile bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum."

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da yayımladığı mesajda, İstiklal Marşı'nın büyük fedakarlıklarla kazanılan istiklal mücadelesinin, milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu, milli kimliğini yansıttığını aktardı.

Keban

Keban ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi konferans salonunda düzenlenen programda, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen Hakan Doğan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler Seda Gök ve Hacer Selçuk, İstiklal Marşı ile ilgili şiir okudular. Programda, Mehmet Akif Ersoy konulu resim, şiir, kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Programa, Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkan Vekili Selahattin Turan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:46 Kaynak: AA

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