İstiklal Marşı'nın şairi Ersoy, Bağcılar'da anıldı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın şairi Ersoy, Bağcılar'da anıldı

6 saat önce

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında Bağcılar Belediyesinin düzenlediği özel programla anıldı.

İstiklal Marşı'nın şairi Ersoy, Bağcılar'da anıldı, System.String[]

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında Bağcılar Belediyesinin düzenlediği özel programla anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Sarayı'nda Asımın Nesli Vakfı iş birliğiyle düzenlenen anma programına katılan gazeteci-yazar Yusuf Kaplan "Mehmet Akif ve Asımın Nesli" başlıklı seminer verdi.

Kaplan, Osmanlı Devleti'nin kudretini muhafaza etmek için nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir enderundan bahsederek, "Gençliği kurtarmamız lazım. Bu ülkenin önünü açacak insanlarını yetiştirmeniz lazım. Sıradan insanlarla bir yere gidilmez, sıradışı insan lazım. Piramidin en tepesi lazım. Bunun adı enderun. Tarihte birçok uygarlık bunun uygulamasını da yaptı." ifadelerini kullandı.

Enderunda çocukların 7-8 aşamalı eğitimden geçirildiğini, ilk aşamada yüzde 30'unun elendiğini kaydeden Kaplan, "Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Ahlakında, yeteneğinde ve karakterinde bir sorun olan hemen eleniyor. Kriterler çok yüksek. Daha sonra sırayla diğer aşamalar geliyor. Oralarda da elemeler devam edilerek en kaliteliler seçiliyor. Müthiş bir sistem. Tam sizin yapacağınız bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, seminerde kendisine yönlendirilen gündeme ve eğitime ilişkin soruları da cevaplandırdı.

Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı Devleti, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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