İsveç, 9 Çocukta Sebebi Bilinmeyen Akut Hepatit Vakası Bildirdi - Son Dakika
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İsveç, 9 Çocukta Sebebi Bilinmeyen Akut Hepatit Vakası Bildirdi

11.05.2022 13:28
İsveç, 9 Çocukta Sebebi Bilinmeyen Akut Hepatit Vakası Bildirdi

STOCKHOLM, 11 Mayıs (Xinhua) -- İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, ülkede dokuz çocuk herhangi belirgin bir sebep olmaksızın akut hepatit şüphesiyle hastalandı.

STOCKHOLM, 11 Mayıs (Xinhua) -- İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, ülkede dokuz çocuk herhangi belirgin bir sebep olmaksızın akut hepatit şüphesiyle hastalandı. Devlet epidemiyoloğu Anders Lindblom düzenlediği basın toplantısında "Bu çok sıra dışı bir durum. Fakat bir çocuğun sebebi bilinmeyen akut hepatite yakalanmasıyla ortaya çıkıyor. İsveç Halk Sağlığı Kurumu, şu anda gördüğümüz vakaların, sebebi bilinmeyen akut hepatitteki artıştan kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor" dedi.

Dokuz çocuğun tümü Kasım-Nisan ayları arasında hastalandı ve bakıcılardan benzer durumlarla karşılaşmaları halinde dikkatli olmaları istendi. Dokuz vakada sarılıkla birlikte kusma, ishal, açık renkte dışkı ve mide bulantısı gibi semptomlar da görüldü. Yakın geçmişte, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Danimarka gibi birkaç ülkeden belirgin bir sebebi olmayan benzeri hepatit vakaları bildirilmişti. İsveç Halk Sağlığı Kurumu, ülkede görülen vakaların ortak özellikleri olup olmadığını öğrenmek amacıyla devam eden bir incelemeye dahil edilmeleri için vakaları Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) bildirdi.

ECDC'ye göre tüm vakalardaki laboratuvar testlerinde viral hepatit A, B, C, D ve E tipleri çıkmadı. İngiltere'de ve diğer bazı ülkelerde bildirilen vakaların büyük bir kısmında adenovirüs için yapılan testler pozitif çıktı.

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England, Mayıs, İsveç, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel İsveç, 9 Çocukta Sebebi Bilinmeyen Akut Hepatit Vakası Bildirdi - Son Dakika


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