Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizması'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

Kaynak: AA

Türkiye, İsveç, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı - Son Dakika

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