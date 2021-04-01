İsveç'te Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası protesto edildi - Son Dakika

İsveç'te Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası protesto edildi

01.04.2021 15:19
İsveç'te Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası protesto edildi, System.String[]

İsveç'te yaşayan Uygur Türkleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti.

İsveç'te yaşayan Uygur Türkleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti.

İsveç Uygur Maarif Derneği, başkent Stockholm'de Parlamento önünde "1 Nisan şaka değil soykırım" başlıklı gösteri düzenledi.

Gösteriye katılanlar, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinin durdurulmasını istedi.

Protestocular, "Soykırım durdurulsun" ve "Toplama kampları kapatılsın" şeklinde sloganlar attı.

İsveç Uygur Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Tursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uygur Türklerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için "1 Nisan şaka değil soykırım" adı altında dünyanın birçok bölgesinde protesto etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.

Tursun, "Etkinliğe, İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği gibi önemli kuruluşların yanı sıra 34 ülkede 200'den fazla sivil toplum kuruluşu destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Uygur Türklerinin 4 yıl önce 1 Nisan'da kitleler halinde toplama kamplarına alınmaya başladığını belirten Tursun, "Nisan 2017'den itibaren Doğu Türkistan genelinde yoğun bir şekilde kurulmaya başlayan ve sayılarının 13 bin civarında olduğu düşünülen toplama kampları ve bu kamplarda tutulan 5 milyondan fazla insan zor durumda. Bu duruma dikkat çekmek ve toplama kamplarının kapatılması için böyle bir eylem gerçekleştirildi." diye konuştu.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları zorla çalıştırma iddialarını reddederken, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası protesto edildi - Son Dakika


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