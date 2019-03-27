İsveç'te Patlama
58 dakika önce
İsveç'in başkenti Stockholm'de Vallingby bölgesinde patlama meydana geldi.
İsveç
'in başkenti Stockholm
'de Vallingby bölgesinde patlama meydana geldi. Yerel medya patlamada yaralananların olduğunu yazdı. Yerel saatle 01.00'de meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre hafif yaralananlar oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:07 Kaynak: DHA
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