Son Dakika Haberleri: İsveç'te Patlama

İsveç'te Patlama

58 dakika önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de Vallingby bölgesinde patlama meydana geldi.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Vallingby bölgesinde patlama meydana geldi. Yerel medya patlamada yaralananların olduğunu yazdı. Yerel saatle 01.00'de meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre hafif yaralananlar oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:07 Kaynak: DHA

Dünya
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