İsveç'te bir Türk yetenek! Genç Samet, zekasıyla ikincilik aldı - Son Dakika
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İsveç'te bir Türk yetenek! Genç Samet, zekasıyla ikincilik aldı

18.03.2023 17:38

İsveç'te kamuya ait televizyon TV4'de yayınlanan yetenek yarışmasına katılan 15 yaşındaki Türk genci Samet Yüce, zekasıyla herkesi şaşırttı. "Matematik dehası" olarak tanımlanan genç, zorlu yarışmada zekasıyla ikinci oldu.

İsveç'te kamu televizyonu TV4'de yayımlanan yetenek yarışmasında 15 yaşındaki Türk genci Samet Yüce, performansıyla alkış topladı. Programın sonunda jüri üyeleri, "matematik dehası" olarak nitelendirdikleri Yüce'nin, zihinsel çarpma ve bölme işlemlerini hesap makinesi hızında yaparak sorulara doğru cevap verdiği için ikinci olduğunu açıkladı.

"BİRİNCİLİK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM"

Taklitten şarkıcılığa, resimden dansa birçok konuda 40 adayın yeteneklerini sergilemek amacıyla katıldığı yarışmada başarı gösteren Yüce, yaptığı açıklamada, ikincilikten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Matematiği çok sevdiğini belirten Samet Yüce, birincilik için çok uğraştığını ama jürinin kararına saygılı olduğunu dile getirdi. Oğlunun küçük yaştan itibaren matematiğe düşkün olduğunu kaydeden Aydın Yüce de Samet'in hafızasının inanılmaz olduğunu söyledi.

İsveç'te yetenek yarışmasında Türk genci Samet ikinci oldu

"OĞLUMUN VERDİĞİ CEVAPLAR ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI"

Baba Yüce, "Küçük yaştan beri güçlü hafıza ve hızlı matematik işlemlerini çözme yeteneği ile oğlum dikkati çekiyordu. Bu konuda okulda girdiği yarışmada birinci oldu. Daha sonra oğlumu bu yarışmaya yönlendirdiler, burada da ikinci oldu, ailece çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Yarışmaya katıldıktan sonra oğlunun İsveç medyasında ilgi gördüğünü anlatan Yüce, " Oğlum, bazı televizyon kanallarının daveti üzerine programlara çıkarıldı. Programlarda sorulan zihinsel çarpma ve bölme işlemlerine çok hızlı cevaplar verdiği için şaşkınlıkla karşılandı. İnanılmaz bir hafızası var, inşallah ileride Samet'i büyük yerlerde görmeyi umuyoruz." dedi.

İsveç'te yetenek yarışmasında Türk genci Samet ikinci oldu
İsveç'te yetenek yarışmasında Türk genci Samet ikinci oldu
İsveç'te yetenek yarışmasında Türk genci Samet ikinci oldu
İsveç'te yetenek yarışmasında Türk genci Samet ikinci oldu
Kaynak: AA
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