İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku - Son Dakika
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İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku

27.05.2022 13:37

İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku Arkadaşıyla birlikte pazarda alışveriş yapan turistin çantasını çaldılar Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İsveçli kadın turist, alışveriş yapmak için geldiği Manavgat'ta pazarda çantasını çaldırdı.

İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku

Arkadaşıyla birlikte pazarda alışveriş yapan turistin çantasını çaldılar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İsveçli kadın turist, alışveriş yapmak için geldiği Manavgat'ta pazarda çantasını çaldırdı. Zabıta ve polis ekipleriyle birlikte pazarı gezen İsveçli Margrit Huser, tüm aramalara rağmen çantasını bulamadan pazardan ayrıldı.

Beraber tatil yaptığı kadın arkadaşıyla birlikte Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nden Manavgat'a gelen İsveçli Margrit Huser, Perşembe Pazarında alışveriş yaptığı sırada çantasının olmadığını fark etti.

Çantasını aramasına rağmen bulamayan Margrit Huser ve arkadaşı, zabıta noktasına giderek çantasının çalındığını bildirdi. Zabıta görevlileri, durumu emniyete bildirirken, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleriyle birlikte pazarda gittiği yerleri yeniden dolaşan İsveçli turistler, tüm çabalarına rağmen çantasını bulamadı.

Çantasında telefonu ve bir miktar parası olduğunu belirten Margrit Huser, telefonunun kendisi için önemli olduğunu, bulunarak kendisine gönderilmesi durumunda gönderme masraflarını karşılayacağını söyledi.

İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku
İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku
İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku
İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku
İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku
İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku
İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku
İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku
İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku - Son Dakika


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