"İşveren Markası" 11 Nisan'da

Zirvede, işveren marka stratejisi oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği; geleneksel İK pratikleri, disiplinler arası çalışma yöntemleri ve iş birlikleri temel alınarak yanıtlandırılacak. Dünyadan ve ülkemizden öncü işveren markası profesyonel ve liderleri aşağıdaki sorularla "İşveren Markası"nın geleceğine yön verecek: Çalışan bağlılığı nedir? "Cazip işyeri" nasıl olunur? Yeni nesil çalışanlar işyerlerinden ne bekliyor? Dijital dönüşüm ve diversity/ çeşitlilik departmanlar arası iletişimi nasıl etkiliyor? Geleceğin işveren markası trendleri nedir?

Türkiye ve dünyadan işveren dünyasının profesyonellerini bir araya getiren, işveren markası kavramını inceleyerek geleceğine yön veren Employer Brand Summit 2019 – İşveren Markası 2019 bu yıl Türkiye'de 10'uncu kez 11 Nisan 2019 tarihinde, Wyndham Grand Levent'te düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıllarda 2 farklı ülkede gerçekleştirilen, toplam 108 konuşmacıya ev sahipliği yapan, 1750 katılımcının ağırlandığı Employer Brand Summit – İşveren Markası Zirvesi, bu sene QNB Finansbank ana sponsorluğunda, "The Story of HR" teması ile sinematografik akışta katılımcılarla buluşacak. Konuşmacılar, işveren markası kavramını "Behind the Scenes", "Flashbacks", "Newsreel" ve "Coming Soon" başlıkları üzerinden anlatarak, katılımcılara ilham verecek.

Premium Mice Ortaklarından Alper Çakıroğlu zirve hakkında "Dünya değişiyor, bu değişimin öncüsü ve odağı insan. İnsanı odağa alarak tasarlanan Employer Brand Summit dünyadan ve Türkiye'den örneklerle insan kaynakları profesyonellerine ve üst düzey yöneticilere; işin geleceğini, insan odaklı düşünerek insanı anlamayı, kurum hikayesini yazmanın önemini örnekleriyle sunuyor. 150'den fazla İK profesyonelinin bir araya geldiği bu etkinlikte etkileşimin önemini birbirimizden öğrenmeyi ve paylaşmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

İnsan Kaynakları'nda "Sahne Arkası"

İnsan Kaynakları ve İşveren Markası'nın ilişkilerini, dünü, bugünü ve geleceğini tüm yönleriyle ele alacak olan zirvenin ilk bölümü "Behind the Scenes", Türkiye'den QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar "Dream Therefore I Am" ve Pfizer Türkiye İnsan Kaynakları Lideri Serra Uluışık "Right Before the Stateboard Claps: Making of an Employer Brand" başlığındaki konuşmalarla başlayacak. Flashback bölümünün global konuk konuşmacısı ise dijital pazarlama dünyasının ünlü stratejistlerinden Ph. Creative Partneri Dave Hazlehurst "The More Tech We Build, The More Digital We Become, The More Human We Must Be" başlığıyla dijitalleşmenin insan kaynakları pratiklerini anlatarak ilham verecek.

İK'ya Kısa Bir Flashback

Zirvenin ikinci bölümü "Flashback"te, Brunel Üniversitesi Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi Profesörü Mustafa Özbilgin günümüzün en popüler ve disiplinlerin en çok yöntem geliştirmek zorunda kaldığı konulardan biri olan "diversity – farklılık" konusunda "Diversity Management from Employer Brand Perspective" başlıklı konuşma yapacak. Biggloyalty Global CEO'su Enis Karslıoğlu ise "Transformation of Employee Incentive & Social Recognition" konusunu ele alacak.

"Newsreel"

En çok merak edilen başlıklar arasında yer alan geleceğin iş yapış biçimleri ve işveren markalarının geleceğe nasıl hazırlanmaları gerektiğine dair tüm dünyadan gelişmelerin masaya yatırılacağı bölüm Management Kurucusu Ali Ayaz'ın moderatörlüğünde 4C1H Kurucusu ve Kültür Dizaynırı Pınar Yarar ile Expertera CEO'su Alp Sezginsoy'un "Newsreel: Human First Organizations & Future of Work" başlıklı konuşmaları ile devam edecek. Ayrıca Akademisyen & Direktör Mehmet İnan "hikaye anlatıcılığın" iş dünyasında işverenler gözünden önemini örneklerle anlatacak.

"Çok Yakında": İK Dijital Dönüşüme Hazır mı?

Zirve "Coming Soon" başlıklı son bölümünde Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram "Digital Transformation in HR" ve Clinch EVP Global İş Geliştirme'den Shane Gray "Integration of Content Career Site Recruiter and Candidate by Data" konuşmaları ile İK'nın dijitalleşmesini ve veri analizini Türkiye ve dünyadan örneklerle katılımcıların bilgisine sunacak.

Zirve sonrasında gerçekleştirilecek En Gözde Şirketler Ödül Töreni ile en iyi iş veren marka algısına sahip firmalar açıklanacak. Birbirinden zengin, farklı içeriklere sahip zirvenin akabinde En Gözde Şirketler Ödül Töreni ile en başaralı işveren markasına sahip firmalar ödüllerine kavuşuyor. 113 üniversiteden 20 bini aşkın öğrenciyle 4 ay boyunca gerçekleştirilen anket neticesinde gerçekleştirilen Türkiye'nin en kapsamlı işveren algısı araştırması sonucunda 13 farklı kategoride ödüller sahipleri ile buluşuyor.