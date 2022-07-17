İsviçre'de hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor

Avrupa'da son haftalarda etkisini yoğun şekilde gösteren sıcak hava dalgasının, İsviçre'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığını rekor seviyelere çıkaracağı öngörüldü.

İsviçre Federal İklim ve Hava Bilimi Ofisinin internet sitesinde yer alan hava tahminlerine göre, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıklar artacak, 19 Temmuz'da bazı kentlerde sıcak hava rekoru kırılacak.

Yarın ülke genelinde ortalama hava sıcaklığının 12.00-18.00 saatlerinde 32 derece, 19 Temmuz'da 34 derece olması bekleniyor.

19 Temmuz'da Cenevre ve Sion'da sıcaklığın 37 dereceye kadar yükseleceği, Zürih, Bern ve Basel'de 35 derece sıcaklığın görüleceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde sıcaklıkların 20 Temmuz'dan itibaren hafif oranda azalması öngörülürken, sıcak hava dalgasının İsviçre'nin güney kentlerinde etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yetkilisi Lorenzo Labrador, 16 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının hava kalitesini düşüreceği uyarısında bulunmuştu.

Labrador, devam eden sıcaklığın, atmosferi kirleten parçacıklı maddelerin artmasına sebep olacağını vurgulamış ve bunun sonucunda sağlık risklerinin belirebileceğinin altını çizmişti.