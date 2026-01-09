İsviçre'de Yılbaşı Yangını: 40 Ölü, İşletmeci Gözaltında - Son Dakika
İsviçre'de Yılbaşı Yangını: 40 Ölü, İşletmeci Gözaltında

09.01.2026 19:27
Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki yangında 40 kişi hayatını kaybetti, işletmeci Jacques Moretti gözaltına alındı.

İsviçre'de Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamasında çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği barın işletmecisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılık, kararı İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDA'ya açıkladı.

Yangının çıktığı barın işletmecilerinden Jacques Moretti'nin gözaltına alındığını aktaran savcılık, gerekçe olarak işletmecinin "ülkeden kaçma riski" taşımasını gösterdi.

Fransız basınının soruşturma dosyasına yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, bar işletmecisi Moretti, 2008'de Haute-Savoie vilayetine bağlı Annecy kentinde fuhuş suçundan 8'i ertelenmiş 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Moretti ayrıca 2010'da Bastia kentinde yolsuzluktan suçlu bulunmuştu.

Yılbaşında yangın çıkan barın işletmecisinin olay sonrası tutuksuz yargılanması İsviçre kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, savcılık Fransız asıllı işletmeci ve eşinin "kaçma riski olmadığı" gerekçesiyle serbest bıraktığını açıklamıştı.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Kaynak: AA

