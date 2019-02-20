Son Dakika Haberleri: İsviçre'deki Çığ Faciası

İsviçre'deki Çığ Faciası

10 dakika önce

İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da düşen çığın altından 1'i ağır 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

İsviçre'deki Çığ Faciası, System.String[]
İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans- Montana'da düşen çığın altından 1'i ağır 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Valais kantonu polis şefi Christian Varone, basına yaptığı açıklamada, kayak pisti Plaine-Morte'e düşen çığın, 840 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde olduğunu aktardı.

Varone, "Kurtarma ekipleri hızlı şekilde bölgeye ulaştı. Ekipler 1'i ağır 4 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Görgü tanıkları bize kar altında daha fazla kişinin olabileceğini söyledi. Bu yüzden aramaları ciddi şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına 8 helikopter, 240 polis ve kurtarma ekibiyle 8 köpeğin katıldığı belirtildi.

Valais merkezli Le Nouvelliste gazetesi, Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud'a dayandırdığı haberinde, 10-12 kişinin çığ altında kalmış olabileceğini duyurdu.

Feraud, gazeteye yaptığı açıklamada, "Hepimiz şok içindeyiz ve bu insanlar için olumlu bir sonuç almayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

"Kayakçılar tetiklemiş olabilir"

Uzmanlar, çığın birkaç kayakçının tetiklemesi veya iklimsel şartlardan dolayı düştüğü tezi üzerinde duruyor.

Ünlü kayak merkezi Crans-Montana kentinde yerel saatle 14.15'te Plaine-Morte kayak pistine çığ düştüğü belirtilmişti.

İsviçre'de son 1 haftadır baharı andıran sıcak hava Alp Dağları'ndaki karların erimesine yol açmıştı. Ülkede bazı kantonlarda okulların tatil olması nedeniyle kayak merkezlerine olan ilgi de artmıştı.

Crans-Montana kenti Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'na da ev sahipliği yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:57 Kaynak: AA

Polis, Montana, İsviçre, Güncel
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