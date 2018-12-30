İsviçreli Ünlü Futbolcu, Hafta Sonunu Kümbet Yaylasında Geçirdi
1 saat önce
- İsviçreli ünlü futbolcu, hafta sonunu Kümbet Yaylasında geçirdiGİRESUN - İsviçreli milli futbolcu Philippe Senderos, hafta sonu tatili için Giresun Kümbet Yaylasına geldi.
- İsviçreli ünlü futbolcu, hafta sonunu Kümbet
Yaylasında geçirdi
GİRESUN - İsviçreli milli futbolcu Philippe Senderos
, hafta sonu tatili için Giresun
Kümbet Yaylasına geldi. Dağ evinde kalan ünlü futbolcu burada Liverpool
'un Arselan'i 5-1 mağlup ettiği maçı da takip etmeyi ihmal etmedi.
Hafta sonu yakın arkadaşlarıyla birlikte Giresun Kümbet Yaylasına gelerek dağ evinde kalan Philippe Senderos, Giresun yaylalarında tatilin tadını çıkardı. Futbola Servette alt yapısında başlayan Philippe Senderos kariyeri boyunca; Servette, Arsenal
, Milan
, Everton
, Fulham
, Valencia
, Aston Villa
, Grasshopper, Glasgow Rangers
ve Houston Dynamo takımlarının formalarını giydi. En son Amerika Birleşik Devletleri
'nde Houston Dynamo forması giyen Philippe Senderos'un kulübüyle olan sözleşmesi pazartesi günü bitiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:49 Kaynak: İHA
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