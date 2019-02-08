IT, İK ve Çağrı Merkezi Ekiplerinin Yeni Takım Arkadaşı

Yatırım planları arasına hızla giren yapay zekanın en önemli kullanım şekilleri arasında yer alan chatbotlar ise yakın gelecekte en çok konuşulacak uygulamalar arasında olacak gibi görünüyor. Türkiye'de yapay zeka tabanlı chatbot alanında yerli yazılım sertifikası alan ilk teknoloji şirketi Cbot'un Kurucu ve CEO'su Mete Aktaş, geliştirdikleri uygulamalarla şu anda finans sektöründe %40'ın üzerinde bir pazar payına sahip olduklarını vurguluyor. Aktaş "Yapay zekalı chatbotlar şu anda bankacılık ve e-Ticaret sektörlerini domine ediyor. Cbot olarak bu sektörlerde pek çok şirket tarafından tercih ediliyoruz ve bu alanlarda chatbotların ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki süreçte NLP ve Deep Learning teknolojilerinin daha da gelişeceğini öngörerek yeni alanlarda uygulama geliştirme çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Yakın zamanda yapay zekalı chatbotların büyük kolaylıklar sunacağı bilgi teknolojileri ve insan kaynakları sektörlerine yönelik destek chatbotlarımızı da hayata geçireceğiz. Ayrıca yapay zekanın gelişmesi ile akıllarda büyük bir soru işareti olan konuları ortadan kaldıran ve bu merkezlerde insan ve yapay zekanın bir arada çalıştığı yapılar sunuyoruz"

Sohbet bazlı yapay zeka konusunda geliştirdiği teknolojilerle Türkiye'de lider konumda olan Cbot, yapay zeka tabanlı chatbotların NLP ve Deep Learning teknolojilerinde yaşanacak gelişmelerle çok daha farklı kullanım alanlarının olacağına dikkat çekiyor. Türkiye'de yapay zeka tabanlı ilk chatbotu geliştiren ve yakın zamanda Amazon UK üzerinde hizmet veren bir alışveriş botunu da hayata geçiren Cbot'un Kurucu ve CEO'su Mete Aktaş, hali hazırda kullanılan bankacılık ve e-Ticaret botlarının yanı sıra şirketlere farklı çözümler de sağlayacaklarını aktarıyor.

IT ve İK Ekiplerinin Yeni Ekip Arkadaşı Yapay Zeka Olacak

Cbot, şu anda insan kaynakları süreçlerini iyileştirmeye yönelik İK Destek botu ve bilgi teknolojileri departmanları için de farklı bir IT Helpdesk botu geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Cbot, çalışanların İK ve IT konularında günlük sorularına otomatik olarak yanıt veren ve basit işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bu chatbotlarla şirketlerin iş süreçlerinden elde ettikleri verimliliklerini artırmalarına destek olacak.

Çağrı Merkezi Çalışanlarının Yükü Hafifleyecek

Bugün en basit süreçlerde rol alan yapay zekanın üstleneceği işlerin karmaşıklık seviyesi giderek artıyor. Bu durum özellikle iş dünyasında da büyük dönüşümü beraberinde getiriyor ve yapay zekanın insanlarla nasıl bir işbirliği yapacağı, insanlarla rolleri nasıl paylaşacağı ve özellikle çağrı merkezlerindeki mevcut iş gücünü nasıl dönüştüreceği merak ediliyor. Kendi geliştirdiği ve tüm dillerde yüksek doğruluk oranına sahip NLP (Doğal Dil İşleme) teknolojisi ile tercih edilen Cbot, bu hassas noktayı göz önüne alarak çağrı merkezleri için insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir yapı sunuyor. Bu yapıda yapay zeka, çağrı merkezi çalışanlarına destek oluyor; ya yapay zeka çağrıların bazılarını yani çok basit ve çok fazla tekrarlanan çağrıları üstlenip müşteriye cevap veriyor ya da bilgi sağlama, yanıtı otomatik getirme gibi işler yaparak çalışanlara destek oluyor. Her iki durumda çağrı merkezlerindeki verimlilik artıyor ve müşteriye de beklemeden, hızlı ve basit bir deneyim sunulmuş oluyor.

Başta Amazon, eBay, İş Bankası, ING Bank, Türk Telekom, Anadolu Hayat Emeklilik ve n11 olmak üzere pek çok şirkete sunduğu sohbet bazlı yapay zeka teknolojileriyle lider konumda bulunan Cbot, önümüzdeki dönemde hem Türkiye'de hem de global arenada başarılı işlere imza atmaya hazırlanıyor.