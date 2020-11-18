İtalya, Afganistan'da üzerine düşeni yapmaya devam edecek - Son Dakika

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını azaltacağı açıklamasına karşın İtalya'nın bu ülkedeki rolüne devam edeceğini belirtti.

Guerini, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, ABD'nin Afganistan'da asker sayısını azaltma kararına değinerek, "ABD'nin dün müttefiklere resmi olarak duyurduğu bu kararına rağmen, garanti koşulları doğrultusunda İtalya'nın üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İtalyan bakan, bu konuyu sabah saatlerinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüştüğü bilgisini verdi.

Guerini, Stoltenberg'e İtalya'nın gelecek aylarda hangi adımların atılacağına NATO'daki ortaklarıyla birlikte karar vermek niyetinde olduğunu aktardığını kaydetti.

Lorenzo Guerini, ABD'de yeni yönetimin iş başı yapmasının ardından NATO'nun, şubat ayındaki bakanlar toplantısında, göreve devam edilip edilmemesinden orada konuşlanan birliklerin genel olarak geri çekilmesine kadar bu konuyu değerlendirmek durumunda olduğunu ifade etti.

İtalya'nın Afganistan'daki NATO "Kararlı Destek (Resolute Support)" misyonu çerçevesinde 4 kentte askeri birliği bulunuyor.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, dün yaptığı açıklamada, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini duyurmuştu.