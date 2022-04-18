İtalya Başbakanı Draghi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Draghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ancak herhangi bir belirti göstermediği bildirildi.

Draghi'nin Kovid-19'a yakalanması, 74 yaşındaki İtalyan liderin bu hafta içinde yapacağı iki kritik ziyareti de olumsuz etkiledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında Rus doğal gazına bağımlılığını azaltma arayışına giren ve bu konuda gaz tedarikçisi ülkelerle temaslarını sıklaştıran Başbakan Draghi, Kovid-19 olduğu için 20-21 Nisan'da Angola ve Kongo'ya yapacağı ziyarete izolasyonda olduğu için katılamayacak.

Draghi'nin yerine bu iki ülkedeki temasları Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nin gerçekleştireceği belirtildi.