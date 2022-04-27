İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

27.04.2022 18:18
İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Draghi ile Zelenskiy'nin bugün öğleden sonra yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durumla alakalı son gelişmelerin ve Ukrayna'ya yapılan yardımların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Draghi, İtalyan hükümetinin, Kiev makamlarına tam desteğini belirtirken, İtalya'nın krize kalıcı bir çözüm arayışına katkıda bulunma isteğini de yineledi." ifadelerine yer verildi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'den paylaşımda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de " Rusya'nın saldırganlığını tersine çevirme konusundaki ilerleme hakkında bilgi verildi. Rusya'nın insanlığa karşı işlenen suçlarının soruşturulmasına İtalya'nın da dahil olmasına minnettarız. Ayrıca saldırgana yönelik yaptırımların sertleştirilmesine ilkeli destek de takdir edildi." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı lider, İtalya'nın Ukrayna'nın geleceğindeki güvenlik anlaşmalarına dahil olmasının da tartışıldığını kaydetti.

Zelenskiy ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yerlerinden olan 100 bin Ukraynalıyı ağırlayan İtalya'ya teşekkür etti.

İtalyan basını geçen hafta Draghi'nin kısa süre içinde başkent Kiev'i ziyaret edeceğini yazmıştı.

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Vladimir Zelenskiy, Mario Draghi, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika


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