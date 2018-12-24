Son Dakika Haberleri: İtalya'da Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti

İtalya'da Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti

21 dakika önce

İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

İtalya'da Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti, System.String[]
İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Pazartesi günü yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130'u aşkın 4 şiddetinden büyük deprem kaydedildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Pazartesi günü yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130'u aşkın 4 şiddetinden büyük deprem kaydedildi.

İtalya Ulusal Volkanoloji ve Jeofizik Kurumu (INGV), patlamaların atmasının beklenmediğini açıkladı.

Yanardağ patlamasının ardından Katanya havaalanı bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldı. Daha sonra yeniden hava trafiğe açılan havaalanında uçuşlar güvenlik nedeniyle saatte 4 seferle sınırlandırıldı. - MİLANO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:02 Kaynak: İHA

Sicilya Adası, İtalya, Güncel
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