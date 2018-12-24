İtalya'da Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti
21 dakika önce
İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
İtalya
'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Pazartesi günü yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130'u aşkın 4 şiddetinden büyük deprem kaydedildi.
İtalya'nın Sicilya Adası
'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Pazartesi günü yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130'u aşkın 4 şiddetinden büyük deprem kaydedildi.
İtalya Ulusal Volkanoloji ve Jeofizik Kurumu (INGV), patlamaların atmasının beklenmediğini açıkladı.
Yanardağ patlamasının ardından Katanya
havaalanı bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldı. Daha sonra yeniden hava trafiğe açılan havaalanında uçuşlar güvenlik nedeniyle saatte 4 seferle sınırlandırıldı. - MİLANO
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:02 Kaynak: İHA
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