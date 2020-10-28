İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika

İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

28.10.2020 21:45

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 24 bin 991 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 24 bin 991 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Avrupa ülkelerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayıları rekor kırarak artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 198 bin 952 test yapıldığı, 24 bin 991 korona virüs vakası tespit edildiği bildirildi. Ülkede salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 589 bin 766'ya ulaşırken, 276 bin 457 aktif Covid-19 hastası bulunduğu belirtildi.

Virüs nedeniyle son 24 saat içinde 205 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 37 bin 905'e yükseldiği ifade edildi. Son 24 saat içinde 125 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam bin 536 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor. İtalya'da ayrıca, son 24 saatte yapılan 198 bin 952 korona virüs testi salgının başından bu yana yapılan bir günde yapılan en yüksek test sayısı oldu.

"TEDBİRLERİ ALMAZSAK BULAŞMA HIZI TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKABİLİR"

Başbakan Giuseppe Conte, İtalya'nın salgının 2. dalgasında bilim adamlarının "3. tip" olarak adlandırdıkları senaryoyu yaşadığını söyledi. Conte, 3.tipi "vaka sayıları çok hızlı bir şekilde attığı, hastane ve acil servislerin kapasitesinin zorlandığı ve test uygulamalarında sıraların oluştuğu senaryo" olarak nitelendirdi.

Yeni tedbirlerin protestolara yol açmasına değinen Conte, "Kısıtlamaların sert olduğunun farkındayız. Ama bulunduğumuz konumda virüsün bulaşma hızını yavaşlatamazsak bulaşma eğrisi tamamen kontrolden çıkabilir" dedi.

İtalya'da 5 gündür farklı kentlerde Covid-19 tedbirleri protesto ediliyor. Eylemlerde zaman zaman protestocular ve polis arasında çatışmalar yaşanıyor.

(İHA)

İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika

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