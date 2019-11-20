Son Dakika Haberleri: İtalya'da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü
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İtalya'da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü

6 saat önce

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

İtalya'da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü, System.String[]

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.


İtalyan basınındaki haberlerde, Messina kentine bağlı Barcellona Pozzo di Gotto isimli ilçedeki bir havai fişek fabrikasında, akşam üzeri henüz nedeni belirlenemeyen bir patlamanın yaşandığı bildirildi.


Rainews24'ün haberinde, aile şirketine ait fabrikadaki patlamada, aralarında fabrikanın sahibinin eşi 71 yaşındaki Venera Mazzeo olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberde, 4 kişinin ciddi şekilde yaralandığı ve bir kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kayıp olan bir başka kişinin ise enkaz altında canlı bulunduğu ifade edildi.

Fabrikada başka patlamaların da olduğu, ilk patlamanın, bölgede güçlü şekilde hissedildiği ve halk arasında paniğe yol açtığı kaydedildi.

İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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