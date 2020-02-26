İtalya'da İSaloni Mobilya Fuarı koronavirüs sebebiyle ertelendi

Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan ve 21-26 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Milano kentinde düzenlenmesi beklenen İSaloni Mobilya Fuarı, koronavirüs tehdidi nedeniyle haziran ayına ertelendi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'nden (MOSDER) yapılan açıklamada, İSaloni yetkilileri tarafından Twitter hesabı aracılığı ile "Durmayacağız, duramayız… Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan İSaloni Fuarı 16-21 Haziran tarihleri arasında Milano'da düzenlenecek" duyurusu yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, şunları kaydetti:

"Uluslararası Mobilya, Mobilya Aksesuarları, Mutfak, Banyo Mobilyaları ve Tasarım Fuarı olarak bilinen ve dünyanın en önemli mobilya fuarlarından biri olan İSaloni Fuarı'nın ertelenmiş olduğu bilgisini aldık. Çin'de mart ayında gerçekleşmesi beklenen CIFF Mobilya Fuarı'ndan sonra bu kez sektöre yön veren ülkelerin başında gelen İtalya'da mobilya fuarı koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Aralık ayından beri tüm dünyada iş dünyasında da olumsuz etkileyen koronavirüsün Avrupa'ya da sıçramasından sonra dünya mobilya sektöründe söz sahibi olan İtalya da yara almış oldu. Mobilya, aksesuar, mutfak mobilyaları, banyo mobilyaları ve tasarımdan oluşan İSaloni Fuarı'nın haziran ayına iptal edilmesiyle gözler bir kez daha Türkiye pazarına döndü."

Balcı, Çin Uluslararası Mobilya Fuarı'nın iptal edilmesinden sonra tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları, 4- 8 Mart tarihleri arasında 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı Modeko'da ağırlayacaklarını ifade ederek, "26-29 Mart tarihlerinde İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin düzenleyeceği stantlı, ürün sergilemeli alım heyeti faaliyetleri kapsamında da yurt dışından alım heyetleri bir araya gelecek. Mobilya sektörümüz adına olumlu bir gelişme olan bu buluşma sonrasında sektörümüzün uluslararası arenada başarılı bir ivme yakalayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.