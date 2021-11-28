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İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyonu geçti - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyonu geçti

28.11.2021 20:59
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyonu geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 512 bin 592 testte 12 bin 932 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 7 bin 818'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 186 bin 443'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 638'e çıktı.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 47 artarak toplamda 133 bin 674'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 383 artışla 4 milyon 687 bin 701'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 95 milyon 412 bin 569 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 610 bin 89 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve bağışıklığı zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 5 milyon 791 bin 668 kişiye ek doz aşı yapıldı.

Diğer yandan, Kovid-19'un yeni varyantı Omikron'a yönelik ülke genelinde özellikle havaalanlarında kontroller sıkılaştırıldı. Kısa süre önce Güney Afrika ve Mozambik'ten Roma Fiumicino ve Milano Malpensa havaalanlarına gelen yolculara Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Togo Cumhuriyeti, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyonu geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyonu geçti - Son Dakika
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