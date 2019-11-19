Son Dakika Haberleri: İtalya'da Türk gururu
Son Dakika Güncel İtalya'da Türk gururu - Son Dakika

İtalya'da Türk gururu

6 saat önce

Son 3 yıldır Türkiye Şampiyonu olan FHC dansçıları Ege-Alina çifti, İtalya'da düzenlenen Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda ilk 10'a girmeyi başardı.

İtalya'da Türk gururu, System.String[]

Son 3 yıldır Türkiye Şampiyonu olan FHC dansçıları Ege-Alina çifti, İtalya'da düzenlenen Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda ilk 10'a girmeyi başardı. İki dansçı ve eğitmenleri Antalya Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.


Fatih Haktan Coşkun (FHC) Dans Akademisi sporcuları yine büyük bir başarıya imza attı. 15-17 Kasım tarihlerinde IDO (International Dance Organisation) tarafından İtalya'da düzenlenen Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda yarışan Ege Şen-Alina Turcan çifti dünya sıralamasında ilk 10'a girerek Türkiye'nin gururu oldu. Ege-Alina çifti, eşli kategoride 9., solo kategorisinde ise finale çıkarak 6. oldu. Birçok Türkiye dans şampiyonuna eğitmenlik yapan Fatih Haktan Coşkun, İtalya'dan büyük bir başarı ile döndüklerini söyledi.


Şampiyonaya 25 ülkeden yaklaşık 1000 sporcunun katıldığını belirten Coşkun, "Ege ve Alina performansları ile büyük beğeni kazandı" dedi.


Başarılı sporcular ve eğitmenleri Coşkun, Antalya Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Gösterilen ilgiden hayli duygulanan genç dansçılar gözyaşlarına hakim olamadı. Fatih Haktan Coşkun ve sporcuları şimdi de 2020 Haziran ayında Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Rusya'dan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık
Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor! Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:06:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da Türk gururu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]