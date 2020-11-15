İtalya'da şaşırtan araştırma! Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir - Son Dakika
BBC

İtalya'da şaşırtan araştırma! Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir

15.11.2020 20:32

İtalya'da yapılan bir araştırma, Kovid-19 hastalığına yol açan koronavirüsün geçen yıl eylül ayından bu yana dolaşımda olabileceğini gösterdi. Eylül ayında alınan kan örneklerinin bir kısmında da koronavirüs antikorları tespit edildi. Ülkede ilk Kovid-19 vakası ise 20 Şubat'ta Lombardiya bölgesinde kayıtlara geçmişti.

İtalya'da ilk resmi Kovid-19 vakası bundan aylar sonra, Şubat 2020'de tespit edilmişti. Milano'daki IRCCS Ulusal Tümör Enstitüsü ve Siena Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Eylül 2019-Mart 2020 tarihleri arasında alınan kan örnekleri incelendi.

EYLÜL AYINDAKİ KAN ÖRNEKLERİNDE KORONAVİRÜS ANTİKORLARI TESPİT EDİLMİŞ

Akciğer kanseri taramaları için 959 kişiden alınan kan örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, eylül ayında alınan kan örneklerinin bir kısmında da koronavirüs antikorları tespit edildi. 959 kişinin yüzde 11.6'sının koronavirüse karşı antikor geliştirdiği, bunların yüzde 14'ünün de Eylül ayında alınan kan örneklerinin sahipleri olduğu belirlendi. Bu kişilerin büyük kısmının kuzeydeki Lombardiya bölgesinden olduğu açıklandı.

İtalya'da yapılan araştırma: Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir

"AYLAR ÖNCESİNDE DOLAŞIMDAYDI"

Sonuçları "Tumori Journal" isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırma, İtalya'da koronavirüsün tespit edilmesinden aylar önce dolaşımda olduğu şeklinde yorumlandı. Araştırmacılar, "Bu çalışma, SARS-CoV-2 virüsünün beklenmedik biçimde erken bir tarihten itibaren, İtalya'da ilk hasta tespit edilmeden aylar önce semptom göstermeyen kişiler arasında dolaşımda olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

ÜLKEDE İLK VAKA 20 ŞUBAT'TA GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan İtalyan basını, araştırmada kullanılan antikor testlerinin güvenilirliğinin kesin olmadığına dikkat çekti. İtalya'da Kovid-19 ilk kez ocak sonunda Roma'daki Çinli bir turist çiftte tespit edilmişti. İlk yerel Kovid-19 vakası ise 20 Şubat'ta Lombardiya'da kayıtlara geçmişti. Kovid-19 sebepli olduğu belirlenen ilk can kaybı da bir gün sonra meydana gelmişti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre o tarihten bu yana ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 178 bin 529'e ulaştı. Can kayıpları da son bir günde 546 artarak 45 bin 229'a yükseldi.

İtalya'da şaşırtan araştırma! Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir

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Son Dakika Dünya İtalya'da şaşırtan araştırma! Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir - Son Dakika Dünya

BBC

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