İtalya'da Yeni Güvenlik Yasası Onaylandı

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, protesto gösterilerinde taşkınlık çıkarma potansiyeli olanlara 12 saatlik önleyici gözaltı uygulanması ve meşru müdafaa yapan kolluk kuvvetlerine daha fazla yasal koruma öngören yeni güvenlik yasa tasarısını onayladı.

Ülkenin kuzeyindeki Torino kentinde bir sosyal merkezin boşaltılmasına yönelik 31 Ocak'taki protesto gösterisi sırasında bir polisin çekiçle darbedilmesi ve 100 kadar polisin de yaralanmasının ardından hükümet, hazırladığı yeni güvenlik yasa tasarısını hızlandırarak dün akşam son şeklini verdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun akşam saatlerinde onayladığı yeni güvenlik tasarısı, protesto gösterilerinde taşkınlık çıkarma potansiyeli olanlara 12 saatlik önleyici gözaltı uygulanarak gösteriden uzak tutulmasını, meşru müdafaa yapan kolluk kuvvetlerine daha fazla yasal koruma sağlanmasını, çocuklara bıçak satışının yasaklanmasını, yasaklı bıçakları taşıyan ailelerine cezalar verilmesini, bomba yapanların ülkeye girişinin yasaklanmasını, yankesicilere ve gençlik çetelerine karşı önlemler alınmasını öngörüyor.

Başbakan Meloni, kabinesinin onayladığı yeni güvenlik yasa tasarısı dolayısıyla ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bunlar tek seferlik önlemler değil, bu hükümetin göreve başlamasından bu yana izlediği stratejinin bir sonraki adımıdır." ifadesini kullandı.

Meloni, hırsızlık yapanlara daha ağır cezalar getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün onaylanan önlemlerle, yaygın suçları önleme ve bunlarla mücadele etme araçlarımızı güçlendiriyoruz. Ayrıca, gösteri yapma hakkıyla hiçbir ilgisi olmayan ve kamusal alanları düzensizlik ve yıkım yaratmak için bahane olarak kullanan, şiddete adanmış organize grupların varlığını ve eylemlerini önlemek için özel araçlar getiriyoruz."

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, tartışmalı önleyici gözaltı hükmünün özgürlüğü öldürmediğini, benzer hükümlerin diğer Avrupa ülkelerinde de bulunduğunu söyledi.

Muhalefetteki sol partiler ise özellikle yeni tasarıdaki önleyici gözaltı maddesini, anayasadaki gösteri yapma ve toplanma hakkının ciddi bir ihlali anlamına geldiği gerekçesiyle eleştirdi.

Yeşil ve Sol İttifak Partisi'nin (AVS) lideri Angelo Bonelli, hükümetin son hazırladığı yasa tasarısının baskıcı olduğunu, suçla mücadele için güvenlik güçlerine daha fazla kaynak verilmesinin daha etkili olacağını kaydetti.

Yeni güvenlik tasarısının yasalaşması için parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanat Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Öte yandan, Meloni hükümeti, kabine toplantısında, daha önce Sayıştay'ın Ekim 2025'te yürütmesini durdurduğu Sicilya Adası'nı İtalya ana karasına bağlayacak Messina Boğazı Köprüsü mali planına ilişkin endişeleri giderecek bir kararname de onayladı.