İtalya'dan İsrail'e Protesto Notası

İtalya'nın, dün Batı Şeria'da Ramallah yakınlarında görevdeki 2 İtalyan jandarmasının (Carabinieri) yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen silahlı kişi tarafından tehdit edilmesi sebebiyle İsrail'e protesto notası verdiği bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Kudüs Başkonsolosluğunda görev yapan 2 jandarmanın dahil olduğu olay nedeniyle İsrail hükümetine resmi protesto notası gönderdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İtalya'nın diplomatik tepki göstermesine yol açan olay ile ilgili şunlar kaydedildi:

"2 asker, dün Ramallah yakınlarında, Filistin topraklarında bulunan bir köyde, Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri heyetinin ziyareti için hazırlık amacıyla bölgede incelemede bulunuyordu. Askerler, muhtemelen bir İsrailli yerleşimci olan sivil giyimli silahlı kişi tarafından tehdit edildi. Adam, onlara tüfek doğrulttu. Askerler, angajman kurallarına uygun olarak tehditlere şiddetle karşılık vermekten kaçındılar. Adam, kimliğini belirtmeyen bir kişiyi telefonla onlara bağladı; bu kişi, '2 askerin bir askeri bölge içinde bulunduğunu ve oradan ayrılmaları gerektiğini' söyledi.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) ile yapılan kontrol sonucunda, söz konusu noktada herhangi bir askeri bölgenin bulunmadığı doğrulandı. Askerler, olaydan yara almadan Başkonsolosluğa geri döndü ve olanları Büyükelçiliğe ve kendi komuta zincirine rapor etti."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin talimatı doğrultusunda, İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin, söz konusu protesto notasını en üst düzeyde İsrail hükümetine, İsrail Dışişleri Bakanlığına, İsrail ordusuna, COGAT'a ve İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bete göndermek üzere girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İtalya Dışişleri Bakanlığı, en üst siyasi düzeyde yeni protesto girişimlerinde bulunmayı da şimdiden planlıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Roma Büyükelçisi, "izahat" için İtalya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İtalya Dışişleri Bakanlığından akşam saatlerinde konuya ilişkin yapılan bir başka açıklamada da İsrail'in Roma Büyükelçisi'nin "izahat" için Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Bakanlık, akşam saatlerindeki üçüncü yazılı açıklamasında, Bakanlığa çağrılan İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled'e, İtalya'nın olaydan duyduğu "güçlü hoşnutsuzluğu ve sert protestosunun" iletildiği belirtildi.

İsrail Büyükelçisi'ne, özellikle İtalyan jandarmasının görevi göz önüne alındığında, yaşananın son derece ciddi olduğunun tekrar vurgulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle, Bakan Tajani'nin İsrailli mevkidaşına birçok görüşmede hatırlattığı gibi; Batı Şeria'daki şiddet yanlısı yerleşimcilerin davranışlarına ilişkin (İtalya) Hükümetin endişesi tekrar dile getirildi. Büyükelçi Peled, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve hükümetinin yaşananlarla ilgili uygun soruşturmalar yürüteceğini belirtti."

Bu arada, İtalyan ANSA ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 2 İtalyan askerinin makineli tüfek ateşi altında diz çökmeye zorlandığı ve yerleşimci tarafından "sorguya çekildiği" belirtildi.

Diğer yandan, İtalyan parlamentosundaki ikinci büyük muhalefet partisi konumundaki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet kaynaklarından öğrendiğimiz üzere, 2 jandarmamızın Batı Şeria'da Ramallah yakınlarında bir yerleşimci tarafından diz çöktürülmeye zorlanması ve silah zoruyla alıkonulması kabul edilemez. Bu, askerlerimize ve bayrağımıza karşı tahammül edilemez bir hakarettir. Bu aynı zamanda, Filistinlilerin, İsrail ordusunun tam suç ortaklığıyla yerleşimciler tarafından sistematik olarak saldırıya ve şiddete maruz bırakıldığı işgal altındaki topraklarda yaşananların ciddiyetini anlamamızı sağlamalıdır."

Bakan Tajani'nin, İsrail'in Roma Büyükelçisini Bakanlığa çağırmasının iyi bir şey olduğunu ama yeterli olmadığını savunan Conte, "Bütün hükümet, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin şiddetini sert şekilde kınamalı, gözlerini başka yöne çevirmemeli." değerlendirmesinde bulundu.