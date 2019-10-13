İtalya Euro 2020 biletini aldı

EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının üçüncü gününde D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma oynandı.



J Grubu'nda mücadele eden İtalya, evinde ağırladığı Yunanistan'ı 2-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.



Grubun bir diğer maçında Bosna Hersek, Medipol Başakşehirli oyuncu Edin Visca'nın sakatlanarak 18. dakikada oyundan çıktığı mücadelede misafir ettiği Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti.



F Grubu'nda, deplasmanda Norveç ile karşılaşan İspanya, 1-0 önde götürdüğü maçta son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı ve 1 puana razı oldu.



Elemelerin 7. haftası, yarın C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek.



Sonuçlar şöyle:



D Grubu



Gürcistan- İrlanda Cumhuriyeti: 0-0



Danimarka- İsviçre: 1-0



F Grubu



Faroe Adaları- Romanya: 0-3



Norveç-İspanya: 1-1



Malta- İsveç: 0-4



J Grubu



Bosna Hersek-Finlandiya: 4-1



Liechtenstein- Ermenistan: 1-1



İtalya-Yunanistan: 2-0