Son Dakika Haberleri: İtalya Euro 2020 biletini aldı
Son Dakika Spor İtalya Euro 2020 biletini aldı

İtalya Euro 2020 biletini aldı

1 saat önce

EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının üçüncü gününde D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma oynandı.

İtalya Euro 2020 biletini aldı, System.String[]

EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının üçüncü gününde D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma oynandı.


J Grubu'nda mücadele eden İtalya, evinde ağırladığı Yunanistan'ı 2-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.


Grubun bir diğer maçında Bosna Hersek, Medipol Başakşehirli oyuncu Edin Visca'nın sakatlanarak 18. dakikada oyundan çıktığı mücadelede misafir ettiği Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti.


F Grubu'nda, deplasmanda Norveç ile karşılaşan İspanya, 1-0 önde götürdüğü maçta son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı ve 1 puana razı oldu.


Elemelerin 7. haftası, yarın C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek.


Sonuçlar şöyle:


D Grubu


Gürcistan- İrlanda Cumhuriyeti: 0-0


Danimarka- İsviçre: 1-0


F Grubu


Faroe Adaları- Romanya: 0-3


Norveç-İspanya: 1-1


Malta- İsveç: 0-4


J Grubu


Bosna Hersek-Finlandiya: 4-1


Liechtenstein- Ermenistan: 1-1


İtalya-Yunanistan: 2-0

Bosna - Hersek, Edin Visca, Yunanistan, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesen restoran artık sinek avlıyor
İtalya dışişleri bakanlığı'na çağrılan büyükelçi esenli: italya'nın tavrı hayret verici İbrahim Çolak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu St. Pauli'nin tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den transfer teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 02:09:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya Euro 2020 biletini aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]