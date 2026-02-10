İtalya, Filistinli 117 kişiyi tahliye etti - Son Dakika
İtalya, Filistinli 117 kişiyi tahliye etti

10.02.2026 14:39
İtalya, tedavi için Filistinli 26 çocuk ve yakınlarından oluşan 117 kişiyi hava yoluyla tahliye etti.

İtalya'nın tedavilerini üstlendiği Filistinli 26 çocuk ve yakınlarından oluşan 117 kişilik bir grup, dün akşam saatlerinde İtalya Hava Kuvvetleri (Aeronautica) uçaklarıyla tahliye edilerek, İtalya'ya getirildi.

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün akşamüstü İsrail'in Eilat Havalimanı'ndan havalanan İtalya Hava Kuvvetlerine ait 3 nakliye uçağının 26'sı acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan çocuk ve onların yakınlarından oluşan 117 kişiyi tahliye ettiği belirtildi.

Açıklamada, uçakların, Roma Ciampino, Pisa ve Milano Linate havalimanlarına gittiği ve Filistinli yaralıların buralardaki hastanelerde tedavi göreceği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, bu son tahliye operasyonuyla İtalya'ya tedavi için aileleriyle beraber getirilenlerin sayısının 900'ü geçtiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Guido Crosetto, "İtalya, dayanışma ve sorumluluk değerlerini sivil halkı destekleyen somut müdahalelere dönüştürebildiğini göstermektedir. Ülkemiz, insani nitelikteki girişimlere bu şekilde, sessiz ama etkili bir katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Uçakların, 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece yarısında İtalya'ya ulaştıkları belirtildi.

İtalya, daha önce de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan çocuklar ile acil tıbbi tedaviye ihtiyaç olan çok sayıda Filistinliyi tahliye etmişti.

Kaynak: AA

