İtalya, İran'a Yaptırım Paketi Destekliyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'da gösteriler sırasında katliamları gerçekleştiren ve bunun emrini verenlere yönelik güçlü ve etkili yeni bir yaptırım paketini desteklediklerini söyledi.

İtalyan Parlamentosunun üst kanadı Senato'da bakana sorular oturumuna katılan Tajani, uluslararası gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tajani, İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan gösterilere ve bu gösteriler sırasında yaşanan can kayıplarına vurgu yaparak, "İtalyan hükümeti, İran'daki katliamları emreden ve gerçekleştiren kişilere yönelik güçlü ve etkili yeni bir yaptırım paketini destekliyor." dedi.

İtalyan Bakan, bütün bu önlemlerin gelecek hafta Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında oylanmasının planlandığını söyledi.

"Devrim Muhafızlarının tamamını terör örgütleri listesine ekleyip eklememeyi de değerlendiriyoruz." diyen Tajani, AB'deki ortaklarıyla bu konuyu da görüştüklerini kaydetti.

Bu arada Tajani, Grönland konusundaki gelişmelerin ise umdukları doğrultuda gittiğini belirterek, ABD'nin endişelerinin meşru olduğunu ve konunun NATO çerçevesinde ele alınması gerektiğini dile getirdi.

İran'daki olaylar

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 266 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'da gösteriler birkaç gündür sona ermiş durumda. Ölü ve gözaltı sayısındaki artışın, HRANA'ya ulaşan rakamların teyit edilme sürecinden kaynaklandığı belirtiliyor.